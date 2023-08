OM – Panathinaïkos sera en clair à la TV (aller et retour)

Les deux matchs de l’OM en préliminaire de la Ligue des champions seront à voir en clair à la TV.

Le groupe M6 aime l’Olympique de Marseille car après avoir choisi de diffuser ce mercredi soir l’opposition amicale du club face aux allemands du Bayer Leverkusen, en direct sur W9, il a acquis les droits sur la retransmission de la confrontation de l’OM avec le Panathinaïkos, dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

OM – Panathinaïkos sur les antennes du groupe M6

Et cela, pour le match aller (programmé le 8 ou le 9 août), en Grèce, autant que le retour (le 15), au stade Vélodrome de Marseille. Le choix de la chaîne n’est pas encore défini, entre W9 sur la TNT ou la plus visible M6. Ce match sera d’un importance capitale pour l’Olympique de Marseille, dans l’optique d’une qualification à la lucrative et clinquante Ligue des champions.

Match aller le 8 ou le 9 août pour un retour le 15

Pour y accéder, il faudra que les hommes de Marcelino se qualifient au terme de la double confrontation avec le Pana. Puisqu’ils passent encore un tour à l’étape ultime des barrages. S’ils y parviennent, ils verront la phase finale de la C1 à partir du mois de septembre, au côtés du PSG et du RC Lens. Dans le cas contraire, ils seront reversés dans la moins alléchantes Ligue Europa, en compagnie du Stade Rennais et du TFC.