OM ou Panathinaïkos, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Si la logique des bookmakers est respectée, les fans l’OM pourront jubiler au match retour au Vélodrome, de la confrontation face au Panathinaïkos.

Et dire que même en cas de qualification au terme de cette double opposition, tout restera encore à faire pour l’Olympique de Marseille. Telle est la longue et dure route vers la phase finale de la Ligue des champions que doit emprunter le club phocéen. Avant de penser au barrage, dernière étape avant la grande C1, il a un troisième tour préliminaire à disputer au Panathinaïkos.

L’OM favori pour la qualification aux barrages de la Ligue des champions

Si tout va bien, l’OM le franchira sans encombre. C’est à tout le moins le destin qui se dessine pour les hommes de Marcelino chez les bookmakers de France et de l’étranger. Annoncés comme des qualifiés en puissance et ce, avec une belle option prise dès le match aller en Grèce. C’est là, avant

de valider la suite au retour au stade Vélodrome de Marseille, que doit se faire une première décision. Sur le terrain du club d’Athènes, l’OM sera favori, donné vainqueur à la cote de 1,94, contre 3,55 la victoire du Pana et 3,6 celle du match nul.

Une victoire ou un nul dès l’aller en Grèce, face au Panathinaïkos

Pour autant c’est un nul qui se dessine dès le match aller, sur un score de 1-1 qui ressort en première évidence à la moyenne de 6 contre un. Sinon, c’est Marseille qui s’imposera sur la plus courte des marges (1-0) coté à 8 contre un. Dans les deux cas, ce serait plutôt bon à prendre pour Pierre-Emerick Aubameyang et ses nouveaux partenaires, ce 8 ou 9 août, dans l’optique d’un match retour à disputer le 15.