OM – OL: Résultat final de l’Olympico selon les bookmakers

L’OM reçoit l’OL pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.

Il y a toujours un fort enjeu, derrière un Olympico. Mais ce dimanche particulièrement, sur la pelouse du Vélodrome, car le besoin de résultat est identique à l’OM qui reçoit et à l’OL, en retard sur les temps de passage, en Ligue 1. De l’enjeu, donc, qui comme souvent en pareille circonstance, mène vers une même évidence, chez les bookmakers de France. On vous explique…

L’OM favori mais l’OL pourrait partager les points

A prendre, au sens large, l’affiche OM – OL de ce soir, les opérateurs pensent que Marseille est favori, à domicile. Et donc donné vainqueur, sur un marché victoire, nul, défaite, à la cote moyenne de 2,15 et 3,35 le succès lyonnais. Plus loin est le match nul, à la cote moyenne de 3,6 contre un. Plus loin et pourtant si près, puisqu’en grattant plus en profondeur, sur le résultat final le plus envisagé des bookmakers, tous tombent implacablement sur un même score de parité : 1-1. C’est coté à 6,3 contre un.

Damba Dieng la grosse cote du buteur ?

Des buts, puisqu’il y en aura, mais qui pour les inscrire ? Côté phocéen, ce sera plutôt Alexis Sanchez et ce, alors que le Chilien est supposé être replacé de l’axe à une aile, pour titulariser Dieng, en pointe. Un but de Sanchez paie 2,8 fois la mise, un du Sénégalais, une cote de 3,6. Face à eux, ils trouveront l’opposition d’Alexandre Lacazette, premier cité à Lyon. La cote pour qu’il marque est de 2,9 contre un. L’Olympico OM – OL est programmé ce dimanche soir, à 21h.