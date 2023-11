OM – OL: Ça coûte combien de voir l’Olympico au Vélodrome ?

La billetterie de l’Olympico OM – OL est ouverte.

Après le duel avorté du 29 octobre dernier, par la faute d’une poignée de dangereux excités ayant pris à partie les bus des joueurs et supporters de l’Olympique Lyonnais, le match OM – OL a été replacé dans le calendrier de la saison, par la LFP au mercredi 6 décembre à 21h. Les faits s’étant produits à l’extérieur du stade Vélodrome, il n’y a pas eu de sanction prise à l’encontre du club phocéen en ce qui concerne la présence de public en tribunes.

L’Olympico OM – OL reporté au 6 décembre

L’Olympico se jouera donc en présence des spectateurs et probablement à plein, comme l’était déjà l’affiche programmée en octobre. L’Olympique de Marseille a ouvert la billetterie en ligne, l’occasion de jeter un oeil sur la grille des tarifs. Elle débute à 39 euros mais ce mardi, à l’instant pour nous de la consulter, il n’y a pas plus de place de disponible à ce prix. Il n’y a concrètement plus aucune place dans aucun des deux virages du stade en accès grand public.

De 59 à 159 euros la fourchette de prix

Il faut compter un minimum de 59 euros en catégorie 9 qui comprend principalement les parties hautes en coins des tribunes latérales. A l’opposé, le billet le plus cher est en catégorie or vendu au prix de 159 euros, sur le bas en bloc Ganay face au tunnel des vestiaires d’où débarquent les joueurs vers la pelouse du Vélodrome.