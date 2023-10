OM: Nike c’est fini, Valentin Rongier change d’équipementier

Valentin Rongier fait désormais équipe avec Puma.

Une nouvelle tête de gondole en Ligue 1 rejoint l’écurie Puma. Après Alexandre Lacazette officialisé il y a quelques jours, c’est un joueur d’un autre Olympique, de Marseille en l’espèce qui s’est engagé avec la marque au félin. Valentin Rongier devient à compter de ce jour un ambassadeur officiel de l’équipementier allemand et l’image associée à la Puma King.

Valentin Rongier devient l’ambassadeur de la King de Puma

Le milieu de terrain de l’OM était précédemment habillé par la concurrente Nike depuis ses débuts chez les professionnels. En 2019 déjà il avait manifesté son hésitation à poursuivre avec la virgule en portant des crampons noirs sur les pelouses, avant de finalement poursuivre l’aventure. Cette fois, il change pour rejoindre l’équipementier qui est aussi celui de son club marseillais.

Un quatrième joueur Puma dans le collectif de l’OM

Rongier a reçu l’accueil public du directeur général de Puma en France, Christophe Cance, qui lui souhaite la bienvenue avec en message sur Linkedin : « Valentin est un joueur talentueux et combatif, qui montre son leadership au plus haut niveau en tant que capitaine de l’Olympique de Marseille ». Avec Mbemba, Gigot et Ngapandouetnbu, Puma compte donc sur un nouveau élément dans les rangs de l’OM.