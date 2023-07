OM: Les fondations de l’OM et de CMA CGM dévoilent un terrain commun

L’OM et son sponsor CMA CGM ont dévoilé un premier terrain commun.

Les fondations de l’Olympique de Marseille et de CMA CGM ont dévoilé un terrain commun à Marseille, dans le quartier de la Major. Ce terrain, baptisé « Capitale du Foot », est le premier d’une série de terrains qui seront construits à Marseille au cours des prochaines années. Le projet « Capitale du Foot » vise à réhabiliter des espaces sous-utilisés pour en faire des espaces sportifs accessibles à tous.

Le premier terrain du projet commun des fondations de l’OM et son sponsor CMA CGM

Les terrains accueilleront des activités sportives et culturelles dispensées par OM Fondation et des associations locales, plusieurs fois dans l’année. La fondation CMA CGM a accompagné et soutenu la fondation OM sur l’ensemble des étapes du projet. Elle a notamment contribué au financement des travaux de construction et à la mise en place des activités.

Un programme baptisé « Capitale Foot » pour rendre le sport plus accessible à tous

L’inauguration officielle du terrain aura lieu début septembre en présence de tous les acteurs qui ont soutenu le projet. C’est la première étape dans le développement du projet commun aux deux marques. D’autres terrains devraient suivre cette dynamique durant la saison 2023-24.Ce programme s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’inclusion sociale. Il permettra de donner accès au sport à tous, notamment aux jeunes des quartiers populaires.