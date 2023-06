OM: Les 10 recrues les plus chères au CV de Marcelino

Avant d’entraîner l’OM, Marcelino a parfois bénéficié de gros moyens avec ses précédents clubs.

Il a fréquenté beaucoup de clubs depuis la fin du siècle dernier qu’il a embrassé la carrière d’entraîneur. Et tous avant l’Olympique de Marseille, étaient Espagnols. Mais seuls deux composent le top 10 des recrues les plus chères quand Marcelino a été en poste : Villarreal d’une part et le FC Valence d’une autre. C’est peut-être parce qu’à l’Athletic Bilbao qu’il a fréquenté en dernier de 2021 à 2022, seuls les joueurs basques ont droit de cité.

Avec Valence et Villarreal les recrues les plus chères de Marcelino

Dans le top 10 de Marcelino, plusieurs visages sont bien connus des spectateurs du foot français. Il y a évidemment les trois joueurs français que sont Kevin Gameiro, Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia, tous recrutés dans le cadre de ses fonctions à Valence et tous la même année 2018. Le dernier, qui est aussi le plus cher des trois à 22 millions d’euros le coût de son indemnité selon les chiffres de Transfermarkt, pourrait bien retrouver le technicien de 57 ans, à l’Olympique de Marseille. Il y a aussi son numéro un au palmarès, que le milieu offensif portugais, ex du PSG, Gonçalo Guedes.

Geoffrey Kondogbia dans son top 10. Avant des retrouvailles à l’OM ?

Le top 10 des recrues les plus chères au CV de Marcelino vaut quasiment 200 millions d’euros, hors possibles bonus sur les opérations, soit une moyenne à 20 millions d’euros qui vaut équivalence de Geoffrey Kondogbia. A Marseille il aura peut-être l’occasion d’étoffer la liste, en fonction d’abord des départs opérés par la direction, qui seront compensés au moins d’autant. Sinon plus.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Marcelino

10. Nicola Sansone, de Sassuolo à Villarreal (2016) = 13 M€

9. Roberto Soriano, de la Sampdoria à Villarreal (2016) = 13,75 M€

8. Francis Coquelin, d’Arsenal à Valence (2018) = 14 M€

7. Maxi Gómez, du Celta Vigo à Valence (2019) = 14,5 M€

6. Mouctar Diakhaby, de l’Olympique Lyonnais à Valence (2018) = 15 M€

5=. Kévin Gameiro, de l’Atlético Madrid à Valence (2018) = 16 M€

5=. Roberto Soldado, de Tottenham à Valence (2015) = 16 M€

3. Geoffrey Kondogbia, de l’Inter Milan à Valence (2018) = 22 M€

2. Jasper Cillessen, du FC Barcelone à Valence (2019) = 35 M€

1. Gonçalo Guedes, du Paris SG à Valence (2018) = 40 M€