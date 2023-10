OM: Les 10 recrues les plus chères au CV de Javier Ribalta

Depuis 2022, Javier Ribalta est le directeur du football à l’Olympique de Marseille.

Alors que sa position s’est fragilisé par les récents événement survenus à l’OM, Javier Ribalta ne devrait pas avoir trop de peine à rebondir dans le milieu du football, si d’aventure son expérience venait à s’achever. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille, âgé de 43 ans, a un solide « background » derrière lui dans le monde du scouting et du recrutement.

Le directeur du football de l’OM a une solide expérience

Il a campé des postes à responsabilité à la Juventus (là où il a rencontré son président actuel, Pablo Longoria), puis Manchester United en tant que responsable du recrutement, au Zenit Saint-Pétersbourg et Parme ensuite, comme directeur sportif et depuis 2022, il collabore avec l’OM. Vitinha est le seul joueur sur son CV personnel, qui rentre dans le cadre de ses 10 recrues les plus chères.

Un top 10 des recrues les plus chères à 450 M€

C’est qu’il y a sinon du monde par ailleurs, au commencement avec l’Argentin Gonzalo Higuain, un temps le transfert le plus cher de l’histoire de la Juventus Turin et Romelu Lukaku, parti à son sommet, d’Everton pour Manchester United, où la greffe n’a pas pris. Son top 10 vaut un chouïa plus que 450 millions d’euros, soit 45 M€ par recrue. C’est-à-dire la somme investie par Manchester United sur Nemanja Matic, à la fin du mois de juillet 2017.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Javier Ribalta

1. Gonzalo Higuaín (de Naples à la Juventus) = 90 M€

2. Romelu Lukaku (d’Everton à Manchester United) = 84,7 M€

3. Nemanja Matic (de Chelsea à Manchester United) = 44,7 M€

4. Paulo Dybala (de Palerme à la Juventus) = 41 M€

5. Victor Lindelöf (de Benfica à Manchester United) = 35 M€

6. Alexis Sánchez (d’Arsenal à Manchester United) = 34 M€

7. Miralem Pjanic (de l’AS Rome à la Juventus) = 32 M€

8. Vitinha (de Braga à l’Olympique de Marseille) = 32 M€

9. Marko Pjaca (du Dinamo Zagreb à la Juventus) = 29,4 M€

10. Alex Sandro (de Porto à la Juventus) = 28 M€