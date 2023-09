OM: Le monde de l’entreprise marseillais témoigne son soutien au directoire

Pablo Longoria et les membres du directoire de l’OM ont reçu le soutien des forces vives de l’économie marseillaise.

Une preuve, une de plus s’il en était besoin qu’à Marseille et dans sa région, l’OM est au centre de tout. Et même une préoccupation du tissu économique du bassin environnant. L’atteste le communiqué publié hier jeudi conjointement par la CCI, l’Union Pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône et Le Club 20 qu’est la réunion des dirigeants des plus grandes entreprises de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Le monde entrepreneurial marseillais au soutien de l’OM

« Nous tenons tout d’abord, sur le plan personnel, à apporter tout notre soutien dans cette épreuve difficile aux membres du directoire de l’Olympique de Marseille », est-il écrit en préambule. Admettant être soumis à des besoins de performances, économiques, sociales ou dans le cas de l’OM sportives, le communiqué insiste : « Rien ne pourrait justifier d’avoir à faire face à de telles pratiques qui sont de nature, de plus, à mettre en danger économiquement une entreprise ».

« Toute transformation d’entreprise entraîne des difficultés, et des résistances

Et les auteurs d’ajouter en guise de soutien plus appuyé : « Toute transformation d’entreprise entraîne des difficultés, et des résistances. Nous avons confiance dans le fait que les évolutions en cours de l’Olympique de Marseille ont vocation à amener cette institution à des standards internationaux de fonctionnement d’un grand club européen ». Les trois présidents des trois entités sont signataires du communiqué partagé sur les réseaux sociaux de chacun.