OM: Le directeur artistique rend sa casquette

Un départ acté du côté de l’Olympique de Marseille.

Les pastilles créatives « planète Mars », ou « Odyssée Massillia » qui ont accompagnés les recrues de l’Olympique de Marseille ces dernières saisons, il en était l’un des acteurs. Directeur artistique du club depuis quatre ans après avoir rejoint l’OM en qualité de designer, tel qu’il le rapporte sur ses réseaux sociaux, Dylan Rosain-Bach a quitté ses fonctions.

Le directeur artistique quitte l’OM…

Il en a fait l’annonce dans un long post publié sur sa page Linkedin. « Je tiens à partager avec vous une étape importante de ma carrière, une décision que j’ai mûrement réfléchie », écrit-il. « Après avoir eu le privilège d’officier en tant que directeur artistique à l’Olympique de Marseille, je prends un nouveau départ tout en gardant en moi des souvenirs inoubliables de cette institution qui a occupé une place particulière dans mon cœur. »

… Mais sans trop s’éloigner du club

Le désormais ex DA fait également part de son futur professionnel. « Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que mon collaborateur de longue date, Quentin Fevre, et moi-même, lançons notre propre studio graphique. Ce nouveau chapitre représente un défi stimulant où nous mettrons en pratique les compétences et l’expérience que nous avons acquises. Nous sommes impatients d’explorer toutes les opportunités créatives qui s’offriront à nous. » Avant de conclure qu’il poursuivra sa collaboration avec l’OM. Sous une autre forme donc…