OM: La famille Saadé (CMA CGM) au top 5 des fortunes de France

CMA CGM, un riche sponsor maillot pour l’Olympique de Marseille..

Les sponsors majeurs se succèdent à l’avant des maillots de l’OM, mais ils n’ont pas tous la même puissance et surface financière. Alors que Cazoo, le précédent, s’est retiré prématurément du marché européen, un an seulement après son association avec le club, depuis ce 1er juillet a débuté l’ère CMA CGM, du nom de la compagnie maritime de transport et d’affrètement aux compétences aujourd’hui plus élargies sur d’autres domaines.

CMA CGM un sponsor bien plus solide que Cazoo pour l’OM

Le groupe basé à Marseille est un géant de l’économie française et internationale qui pèse 68 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et 23 milliards d’euros net de bénéfice. Si certains prêtent à Rodolphe Saadé le patron des envies de racheter l’Olympique de Marseille, il n’en est présentement rien. Avec sa famille, il appartient néanmoins aux cinq plus grosses fortunes de France en 2023, selon le dernier classement du magazine Challenges.

Une fortune estimée à 39 milliards pour Rodolphe Saadé

Lequel classement le hisse parmi les plus fortes progressions d’une année à l’autre, l’estimation de son patrimoine progressant de 3 milliards, à 39 milliards pour l’année 2023. « L’entrepreneur de Marseille détient près des trois quarts du troisième armateur mondial (CA de 70 milliards) dont l’activ ité et la rentabilité atteignent des records. Outre ses participations dans Air France (9%), Colis Privé ou Eutelsat (10%), il vient de proposer 5 milliards pour acquérir la branche logistique de Bolloré et accélère également dans la presse, où il a signé une promesse d’achat pour La Tribune », écrivent les auteurs de l’enquête annuelle, au sujet de Rodolphe Saadé.