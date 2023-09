OM: Jusqu’à Pablo Longoria est-il élu à la présidence du club ?

Pablo Longoria vit une période agitée à la présidence de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria vit une période difficile avec l’Olympique de Marseille qu’il préside. Longtemps porté aux nues par les supporters du club, le rapport avec eux (ou certains d’entre eux), s’est dégradé dans le temps, depuis la saison dernière. La fracture s’est faite lundi en soirée, à la suite d’une réunion avec les groupes les plus influents du club. Elle a conduit à la démission de Marcelino et de son staff, hier mercredi. Tandis que Pablo Longoria et ses proches n’excluent pas d’en faire de même.

Longoria nommé par le conseil de surveillance de l’OM en mars 2021

L’Espagnol a pris ses fonctions en février 2021, au lendemain d’une autre crise interne au club, avec l’irruption de supporters au centre d’entraînement Robert Luis-Dreyffus. Mais c’est un mois plus tard, le 21 mars 2021 que Longoria a officiellement était élu, d’abord en qualité de membre du directoire, puis à sa présidence, ainsi qu’établit par le procès verbal du conseil de surveillance.

Quel futur pour l’actuel président du club marseillais ?

Il a alors été nommé deux ans, comme le sont tous les membres qui rejoignent le directoire et les périodes seraient reconductibles sous la même forme au terme du mandat. A savoir donc que Pablo Longoria préside le directoire jusqu’en 2025, une échéance pour la forme car il est présentement le seul décideur de son futur. Selon L’Equipe, il a, avec ses plus proches collaborateurs exercé son « droit de retrait ». Les jours qui viennent jusqu’à un chaud Classique à disputer au PSG, vont dicter la suite pour lui.