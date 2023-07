OM: Jul devient un partenaire premium sur le maillot de l’OM

Après la manche, le label du rappeur Jul va occuper un autre espace sur le maillot de l’OM. On ignore encore lequel..

L’Olympique de Marseille renforce sa collaboration avec le label musical D’or et de Platine, dirigé par le rappeur marseillais JuL, pour la saison 2023-2024. JuL et son label affichent leur engagement envers le club, en devenant dorénavant un « partenaire premium ». Cela suppose un autre emplacement sur le maillot que la manche précédemment occupée sur le maillot de l’équipe masculine. L’OM ne le précise pas encore, mais indique que le logo gardera la manche, mais des tuniques de l’équipe féminine.

L’OM et Jul renforcent leur partenariat

Cette collaboration repose sur le soutien des communautés de l’OM et de JuL, qui ont déjà démontré leur attachement lors des affluences au Vélodrome et des performances de la team JuL sur le dernier album. L’objectif commun de l’OM et de JuL est de promouvoir l’image de Marseille et de soutenir des projets,tels que l’équipe féminine et le centre de formation. Cette collaboration permettra également la mise en place d’initiatives en faveur de la jeunesse marseillaise tout au long de l’année.

« Je ne peux pas rêver mieux que de représenter ma ville et l’OM. Le rêve de gosse continue », se réjouit Jul dans le communiqué partagé par le club phocéen. Cette association prolongée débouchera prochainement sur l’édition d’une collection de produits siglés « OM x D&P » .