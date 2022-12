OM, FC Nantes: Combien vaut Ludovic Blas sur ce mercato ?

Ludovic Blas est un joueur suivi, notamment de l’OM.

A deux doigts de rejoindre le LOSC, au marché de l’intersaison dernier, Ludovic Blas est, sur ce mercato, la cible de l’OM. Mais elle ne serait prioritaire selon L’Equipe qui l’évoque, ce samedi. Le milieu de terrain axial du FC Nantes est précieux pour son club, depuis 2019, qu’il a quitté l’En Avant de Guingamp pour les Canaris, moyennant une indemnité à huit millions d’euros.

L’OM garde un oeil sur le meneur du FC Nantes

Trois ans et demi plus tard, le natif de Colombes en région parisienne, s’est largement valorisé sur le mercato. Et cela progresse, tant qu’il n’est pas entré dans le money time de son contrat ; lequel a été signé pour la durée maximale de cinq ans, jusqu’en 2024. De fait, sa cote marchande est quasiment doublée désormais, estimée à une quinzaine de millions d’euros, tant du côté de Transfermarkt, que de l’Observatoire du football.

La même agence de conseils sportifs que Valentin Rongier

Le jeune homme de 25 ans – il les fêtes ce jour du 31 décembre 2022 – a depuis l’année dernière, la puissante agence de conseil sportif, CAA Base, pour assurer ses intérêts. C’est la même qui suit le milieu et capitaine de l’OM, Valentin Rongier, lui aussi justement, un ancien de la maison nantaise. Chez les Canaris, Ludovic Blas avoisine un salaire mensuel, hors primes, de 80 000. euros brut. Vainqueur de la Coupe de France avec Nantes, la saison dernière, le meneur de jeu a disputé 22 matchs cet exercice 2022-23, pour quatre bus inscrits.