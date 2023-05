OM: Eyraud parti, le nouveau vice-président du conseil de surveillance est désormais connu

Depuis le départ de Jacques-Henri Eyraud, le conseil de surveillance de l’OM a une nouvelle composition.

Il a définitivement quitté, depuis l’automne, les dernières fonctions qui le rattachaient à l’Olympique de Marseille, dont il a eu la présidence opérationnelle pendant quatre ans et demi, entre le 17 octobre 2016 et le 26 février 2021. Remplacé sur la fin de l’année 2022, par son successeur Pablo Longoria, au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), Jacques-Henri Eyraud l’a également été dans la foulée, au conseil de surveillance de l’OM.

Après Eyraud, Jeffrey Ingram vice-président du conseil de surveillance de l’OM

Après publication au Bodac, le bulletin officiel des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés, l’on sait qui a pris sa suite dans le cercle des décideurs du club phocéen : Jeffrey Ingram, 65 ans, un fidèle de Frank McCourt dont il est le bras droit, dans ses activité y compris hors des terrains de football. Il appartenait déjà en tant que membre du conseil de surveillance, sous la vice-présidence d’Eyraud. Rappelons que depuis le mois de septembre dernier, Frank McCourt en a quitté la présidence pour la laisser à un autre de ses proches, Barry Cohen, élu jusqu’en 2025.

Le cercle des décideurs du club, à l’exception de ce qui relève du sportif

Ce même jour, Jeffrey Ingram a quitté le directoire de l’OM, pour devenir un membre du conseil de surveillance, dont il est désormais, le numéro 2. Ce conseil, tel que nous l’avions détaillé sur Sportune, est celui qui valide les grandes décisions liées au club, hors celles qui relève directement du secteur sportif et de l’achat ou des salaires des joueurs. En revanche, il a son mot à dire sur la nomination de l’entraîneur et du directeur sportif, autant que sur leur éviction. Le conseil de surveillance est désormais ainsi composé : Barry Cohen le préside, Jeffrey Ingram le seconde et Olivier De Vilmorin et Shéhérazade Semsar les accompagnent en tant que membres. Jacques-Henri Eyraud n’a pas été numériquement remplacé.