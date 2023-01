OM: Djibril Cissé sera aux commentaires face à Hyères

Djibril Cissé vient renforcer le dispositif de France Télévision, pour couvrir la Coupe de France.

Après avoir obtenu, en co-diffusion avec Bein Sports, les droits sur la Coupe de France 2022-2023, puis annoncé le programme de la première journée, au stade des trente-deuxièmes de finale, le groupe France Télévision dévoile l’identité de son nouveau consultant, aux commentaires des rencontres. Il s’agit de Djibril Cissé, l’ancien attaquant de l’AJA, Liverpool, ou de l’OM.

Djibril Cissé commentera la Coupe de France et dès samedi avec Hyères – OM

Il sera dans ses souliers, pour débuter son aventure, puisque sa première sera justement à l’occasion du match de l’Olympique de Marseille opposé à la formation de Hyères, pensionnaire du championnat Nationale 2. La rencontre est programmé le samedi 7 janvier, à partir de 15h10 et sera à voir sur France 3 national et les antennes locales, en Côte d’Azur, Provence-Alpes, Centre-Val de Loire, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Franche-Comté, Pays de Loire, Corse, Languedoc-Roussillon et F3 satellite.

Djibril Cissé, également chroniqueur régulier le soir, sur une chaîne de la TNT, fera équipe aux commentaires avec le journaliste maison du football à France Télévision, Fabien Lévêque.