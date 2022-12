Hyères – OM sera à voir sur France 3

France Télévision a choisi de diffuser le choc Hyères – OM sur son antenne nationale.

Retour à l’ordinaire du football national. Le premier week-end de janvier sera celui des 32es de finale de la Coupe de France 2022-2023, qui marque l’entrée en matière des équipes de la Ligue 1. Co-diffuseur officiel de la compétition (avec beIN Sports), le groupe France Télévision proposera plusieurs affiches sur ses antennes, dont le duel opposant Hyères à l’OM.

France 3 choisi le match Hyères – OM en Coupe de France

C’est-à-dire l’affrontement d’un club de Nationale 2 et de l’actuel quatrième de Ligue 1. Il est programmé le samedi 7 janvier, à partir de 15h10 et sera à voir sur France 3 national et les antennes locales, en Côte d’Azur, Provence-Alpes, Centre-Val de Loire, Midi-Pyrénées, Bourgogne, Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Franche-Comté, Pays de Loire, Corse, Languedoc-Roussillon et F3 satellite.

D’autres affichent à voir sur les antennes régionales

Les débats seront commentés par le seul Fabien Lévêque, accompagné de Michel Aliaga, le long de la main courante, au plus près du terrain. Ce même jour à la même heure seront diffusés, en régions uniquement, les matchs Olympique Strasbourg – Clermont, (sur France 3 Alsace et F3 Auvergne), Linas-Monlhéry – RC Lens (France 3 Ile-de-France, Nord Pas-de-Calais et Picardie), OL – FC Metz (France 3 Rhône-Alpes, Alpes, Lorraine et Champagne-Ardenne) et Avranches – Stade Brestois (France 3 Haute et Basse Normandie, Bretagne).