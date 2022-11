OM: Détails de ce que la Ligue des champions rapportera à l’OM

Fin de parcours européen pou l’OM, battu mardi par Tottenham.

Finalement battu sur le fil (1-2) par Tottenham, après avoir pourtant mené les débats qu’il devait gagner, l’OM est éliminé de la Ligue des champions et par effet de ricochet de toutes les compétitions européennes. Dommage, trois fois dommage, alors que le club phocéen pouvait viser les huitièmes de la compétition et ainsi prétendre à des primes supérieures encore, à celles gagnées jusqu’alors.

Deux victoires pour l’OM dans cette Ligue des champions

Dans le détail, et comme les trente deux équipes au départ, l’OM va toucher 15,64 millions d’euros, de la part commune. A cela s’ajoutent les deux victoires sur le Sporting, chacune rapportant 2,8 millions d’euros (contre 0,93 M€ que paie le match nul). Et en plus la prime du classement au coefficient. Le club marseillais n’y est pas ici à son meilleur avantage, il recevra 4,55 millions d’euros de ce poste de rémunération.

Une C1 à plus de 40 millions d’euros pour les Phocéens

Au total, donc, l’Olympique de Marseille recevra 25,79 millions d’euros de l’UEFA. Et cela sans la répartition des droits de l’audiovisuel distribués en fin de tournoi. Compte tenu de la présence de deux clubs en C1 (contre trois possiblement si Monaco s’était qualifiée), la part sera plus grosse, de l’ordre de 15,75 millions d’euros, soit une C1 qui devrait rapporter aux Marseillais, 41,54 millions d’euros.