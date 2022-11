OM: Combien vaut désormais Luis Suarez sur le mercato ?

Un petit tour et puis s’en va de Marseille, Luis Suarez ?

Alors qu’avec le départ de Milik à la Juventus, la voie semblait tracée pour Bamba Dieng, l’OM a recruté cet été au même poste d’attaquant axial, le Colombien Luis Suarez. Dans son cas, la nationalité compte, car il a le même patronyme qu’un autre attaquant du football. Mais pas forcément les mêmes qualités. Tout partait pourtant plutôt bien pour Suarez avec l’Olympique de Marseille.

Luis Suarez déjà sur le départ de l’OM ?

Ses premières sorties ont été séduisantes, rapidement ses statistiques ont joué pour lui, avec trois buts inscrits et une passe décisive donnée. Mais depuis plusieurs semaines, la réussite le fuit et Igor Tudor, son coach, ne semble plus trop compter sur lui. Au point que la porte lui serait déjà ouverte, s’il veut partir cet hiver. Or, selon El Desmarque Zaragoza, une porte pourrait s’ouvrir au club de Cadix, en Espagne, où il évoluait précédemment.

Un contrat long signé jusqu’en 2027

A quelle indemnité Luis Suarez pourrait-il être cédé ? L’OM a payé 10 millions d’euros pour le recruter depuis Grenade, cet été. Il ne les vaut plus sur Transfermarkt (9 M€), depuis la récente mise à jour, opéré en ce mois de novembre. Mais il pourrait se valoriser jusqu’à près du double, selon l’Observatoire du football, qui pointe ici la durée contractuelle restante au joueur de presque 25 ans. Luis Suarez s’est en effet engagé avec l’Olympique de Marseille, sur un contrat longue durée, de cinq ans. Six mois auront été amortis au mois de janvier, à l’ouverture du marché. A l’amortissement, il vaudra alors, à l’OM, 9 millions d’euros sur ce mercato.