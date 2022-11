OM: Combien vaut désormais Chancel Mbemba sur le mercato ?

Chancel Mbemba, c’est costaud avec l’OM.

Il est clairement, la meilleure pioche du mercato de l’été, orchestré par l’Olympique de Marseille. D’abord, pour ce qui compte, ses performances sportives sur le terrain, étant l’un, sinon le meilleur joueur du collectif d’Igor Tudor depuis l’entame de la saison. Et parce que Chancel Mbemba, défenseur central de son état, n’en a rien coûté au board de l’OM, pour le recruter cet été.

Arrivé libre à l’OM cet été

Quand on dit rien, peut-on quand même penser, que l’indemnité économisée à son sujet, a été toute ou partie versée au joueur, en prime à la signature. Le fait est que l’international de la République démocratique du Congo a rejoint Marseille libre, après être arrivé au bout de son contrat de quatre ans, signé précédemment avec le FC Porto. Depuis, Chancel Mbemba s’est largement valorisé, sur le marché des transferts. A près d’une vingtaine de millions d’euros ; un peu moins pour Transfermarkt et plus, de la part de l’Observatoire du football. Il est partout en progression, sur ce début de saison.

Chancel Mbemba est sous contrat jusqu’en 2025

C’est bon pour l’Olympique de Marseille a qui il est parfois reproché de ne pas réussir à bonifier des joueurs. En voilà un qui s’affirme, mais à ce poste le souvenir de Duje Caleta-Car, un temps très bankable rappelle que tout va vite dans le football. Chancel Mbemba a paraphé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2025, avec l’Olympique de Marseille.