OM: Ce que le transfert de Renan Lodi va rapporter à l’Athletico Paranense

Grâce au mécanisme de solidarité, le transfert de Renan Lodi à l’OM va rapporter à l’Athletico Paranense.

Après Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid, l’Olympique de Marseille a recruté le latéral Renan Lodi depuis le même club espagnol, dans le cadre d’une opération payante assortie d’un contrat de cinq ans, au bénéfice du joueur de 25 ans. Coût de l’opération pour l’OM : 13 millions d’euros l’indemnité payée au Colchoneros. Sur cette somme, comme prévu dans le cadre de la règle sur le mécanisme de solidarité de la FIFA, une partie va revenir aux clubs qui ont formé le latéral brésilien. En l’espèce, à l’Athletico Paranense.

L’OM a payé 13 M€ l’indemnité de transfert de Renan Lodi

Rede do Futebol, une société brésilienne spécialisée dans le recouvrement de ce type d’indemnité (car ce sont les clubs qui doivent s’entendre entre eux, en s’assurant du montant et du bon versement), a fait les comptes pour ce qui concerne le transfuge marseillais. Relayé par le média OGlobo, le joueur va rapporter l’équivalent de 410 000 euros, à son club formateur, au titre des années qu’il a passé en son sein, depuis l’âge de douze ans et jusqu’à ses 21 ans, avant qu’il ne rejoigne l’Europe et l’Atlético Madrid. L’Atlético avait à l’époque payé 20 millions d’euros pour le recruter.

Environ 3% reviendront à son club formateur, l’Athletico Paranens

Cela correspond à un peu plus de 3% du total de l’indemnité de son transfert à 13 M€, vers l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, l’Atlético Madrid conserve un bonus de 20% sur une future vente du joueur, si elle s’opère avant la fin de son contrat signé jusqu’en 2028 ou avant prolongation, si le joueur en paraphe une d’ici là.