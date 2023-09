OM: Ce que le transfert de Guendouzi doit rapporter au PSG et à Lorient

Guendouzi a quitté l’OM pour la Lazio.

S’il a désormais le coeur marseillais à la suite d’un « coup de foudre » pour l’OM et sa ville tel qu’il le dit dans son message d’au revoir, c’est en région parisienne qu’est né et a grandi Mattéo Guendouzi et sous le maillot du Paris Saint-Germain, qu’il a fait ses gammes. Son départ acté pour l’Italie et la Lazio à Rome va donc conséquemment rapporter au club de la capitale, en vertus du mécanisme de solidarité instauré par la FIFA. Au PSG, puis au FC Lorient qui a pris le relai, à partir de ses 16 ans.

Guendouzi quitte l’OM pour la Lazio en Italie

Mattéo Guendouzi s’est engagé avec le club romain sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. L’opération, une fois finalisée rapportera quelques 13 millions d’euros à l’Olympique de Marseille et sur cette somme, une partie reviendra au deux équipes qui l’ont formé. Au PSG qui l’a eu de 12 (à l’âge du début des indemnités de formation) à 15 ans devraient revenir sur le total, la somme de 130 000 euros.

Le PSG et le FC Lorient intéressés sur le transfert

Et ce sera le double aux Merlus pour les quatre ans, de 16 à 19 ans, passés entre les murs du centre de formation du FC Lorient. Les Gunners d’Arsenal enfin, qui ont pris la suite de la formation du milieu de terrain international français jusqu’à l’âge de 23 ans, devrait recevoir également la même somme que Lorient.