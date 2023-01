OM: Ça coûterait combien de recruter Hannibal Mejbri (Man United) ?

Vers un retour en France de Hannibal Mejbri ? L’OM y songerait.

C’est une piste considérée comme sérieuse, de l’autre côté de la Manche, à en juger par ce qu’écrit The Sun qui l’évoque : que l’OM a « envoyé l’un de ses meilleurs hommes », pour superviser le profil de Hannibal Mejbri. Milieu offensif de 19 ans né à Ivry-sur-Seine et international tunisien, présent au dernier Mondial, le jeune homme est sous contrat à Manchester United, mais il évolue cette saison, en prêt à Birmingham City, en Championship.

L’OM s’intéresserait de près à Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri est arrivé à Manchester United à 16 ans, en 2019, en provenance de l’AS Monaco. Montant de l’opération : 10 millions d’euros, hors bonus. Pour un joueur aussi jeune, c’est énorme. Et cela peut être compliqué à digérer. Aujourd’hui en deuxième division anglaise, il pourrait donc rejoindre la France cet hiver, si l’Olympique de Marseille va jusqu’au bout, à son sujet. Selon les études, il est présentement valorisé entre 6 et 10 millions d’euros. Mais The Sun croit savoir que Manchester United en espèrerait un peu plus de 11 millions.

Recruté pour plus de 10 M€ par Manchester United à ses 16 ans

Cela visant à compenser les trois ans et demi qu’il reste au contrat du meneur de jeu, depuis qu’il a prolongé son bail au printemps 2021, jusqu’au terme de la saison 2025-26. Mejbri n’était pas encore, à cette époque, un international tunisien. Il est dans son enfance devenu un produit de l’INF Clairefontaine. Son salaire avoisinerait les 50 000 euros brut mensuels, que l’OM devrait revaloriser à le recrutant. Il faudra toutefois au club phocéen qu’il dégraisse avant (le départ de Geson semble se confirmer), pour espérer boucler l’opération.