OM – Brighton sera (aussi) en clair à la TV

L’OM recevra les Anglais de Brighton & Hove Albion FC en direct sur W9

Et une nouvelle lucarne en clair pour l’Olympique de Marseille. Comme son match inaugural face à l’Ajax, à Amsterdam, pour la première journée de la Ligue Europa, le club phocéen affrontera celui des Anglais de Brighton & Hove Albion FC en direct sur la chaîne W9. Cette fois non pas en prime time mais plus tôt dans la journée, à partir de 18h45 (pour une prise d’antenne dès 18h35).

Cet OM – Brighton comptera pour la deuxième des six journées du groupe B de la Ligue Europa 2023-2024. « Pour cette deuxième journée de la phase de groupes, l’équipe anglaise de Brighton & Hove Albion FC, entraînée par Roberto de Zerbi, affrontera l’Olympique de Marseille de Marcelino Garcia Toral au Stade Orange Vélodrome. La victoire est impérative pour les Marseillais afin d’espérer se classer premier de leur poule et se qualifier ainsi directement pour les huitièmes de finale », écrit le groupe M6 dans son communiqué d’annonce.

Le TFC et le Stade Rennais joueront en soirée

Les commentaires de ce match seront assurés par le duo Xavier Domergue – Jean-Marc Ferri. W9 a choisi l’Olympique de Marseille au détriment du TFC qui reçoit les Autrichiens du Linzer ASK (groupe E) le même jour et d’un appétissant Villarreal – Stade Rennais, disputé en soirée en Espagne, dans le cadre du groupe F.