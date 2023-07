L’historique des numéros de maillots d’Aubameyang en carrière

Du 7 à l’ASSE au 10 avec l’OM, retour sur les numéros de maillots d’Aubameyang.

Il vient d’hériter du 10 avec l’OM, un numéro sur son maillot somme toute assez classique pour un joueur offensif, plus que ceux que Pierre-Emerick Aubameyang a eu l’occasion de porter tout au long de sa carrière, depuis son explosion sous le maillot des Verts de l’AS Saint-Etienne. A l’époque avec le 7 dans le dos. Sur toute la période, longue de plus de dix ans depuis 2011, il n’y a véritablement qu’à Chelsea (et sous le maillot de la sélection gabonaise), qu’il a évolué avec le chiffre adéquat à son poste : le 9.

Aubameyang portera le 10 sur son maillot de l’OM

C’est qu’à l’époque il y avait été publiquement convié par son coach, l’Allemand Thomas Tuchel. « S’il est assez courageux pour prendre le numéro neuf, il prend le numéro neuf », déclarait-il en conférence de presse, à l’arrivée de l’attaquant en provenance de Barcelone. Au Barça, justement, PEA a choisi le 17 (en remplacement du 25 reçu à son arrivée au club), un numéro qu’il avait déjà durant ses années allemandes, à la défense du Borussia Dortmund. C’était au coeur de l’été, au début du mois d’août.

Le 17 qu’il n’aura pas eu le temps de porter avec le Barça

Aubameyang ne l’aura même étrenné en match officiel, puisque cette inter-saison 2022 là, il filera à Chelsea, au dernier jour du mercato.

L’historique des numéros de maillots de Pierre-Emerick Aubameyang en carrière

ASSE 7

Borussia Dortmund 17

Arsenal 24

FC Barcelone 25

FC Barcelone 17

Chelsea 9

OM 10