OM: A combien s’élève désormais la fortune de Margarita Louis-Dreyfus ?

Margarita Louis-Dreyfus est, selon Forbes, la 778e personnalité la plus riche du monde, en 2022.

Un peu plus de six années se sont écoulées, depuis que Margarita Louis-Dreyfus a cédé l’Olympique de Marseille, à l’homme d’affaire américain, Frank McCourt. C’était au mois d’août 2016, moyennant 45 millions d’euros et depuis, MLD se tient loin du monde du football et de son bouillonnement ; particulièrement à l’OM. Mais la famille n’en a pas totalement fini avec le ballon rond, ni le club phocéen.

Kyril Louis-Dreyfus a toujours une participation au capital de l’OM

Kyril Louis-Dreyfus, l’un des fils de la famille, a conservé des parts du club, au moment de la bascule. Il est toujours associé à l’OM, à hauteur de 5% et depuis 2021, il est devenu d’abord minoritaire, puis majoritaire cette année, dans l’actionnariat de Sunderland, en Angleterre. Le football n’est qu’une « distraction » pour la famille, qui doit l’étendue de sa fortune au négoce, notamment de matières agricoles. Créé par Robert Louis-Dreyfus, c’est sa veuve, Margarita, qui veille depuis sa mort aux intérêts du groupe dont elle possède toujours près de 55%.

La fortune de Margarita Louis-Dreyfus a baissé ces dernières années

A l’instant pour elle de céder l’Olympique de Marseille, la fortune de MLD dépassait alors les 6 milliards d’euros (6,8 milliards), d’après les estimations annuelles de Forbes. Depuis, entre bouleversement sanitaire ou géopolitique du monde, la donne a quelque peu changé puisque l’estimation est désormais donnée à 3,8 milliards, en 2022, par le même magazine économique. Cela reste toujours supérieur à la fortune de celui qui lui a succédé à la tête de l’Olympique de Marseille, puisque McCourt n’est dans aucun classement de la presse spécialisée : Forbes, Bloomberg ou autre Challenges.