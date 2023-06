OM: 7 gardiens bientôt libres sur le mercato pour remplacer Blanco

Ruben Blanco sur le départ, qui pour le remplacer en doublure de Pau Lopez ?

Alors que la saison s’achève, les clubs s’activent pour recruter ou vendre des joueurs et ainsi renforcer ou dégraisser leur effectif. Du côté de l’OM, l’été s’annonce agité, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Le gardien remplaçant Ruben Blanco, prêté par le Celta Vigo, devrait retourner en Espagne. En conséquence de quoi, les dirigeants devront trouver une nouvelle doublure à Pau Lopez. Ce ne devrait pas être le poste de la plus grosse dépense, en conséquence de quoi, le club pourrait se tourner vers des portiers dont le contrat prend fin ce 30 juin à venir. Coup d’œil sur les 7 gardiens bientôt libres sur le mercato pour remplacer Blanco.

L’OM pourrait s’activer sur deux gardiens libres de Ligue 1

Le liste se borne surtout à des profils adéquats au football de France. Comme Benoît Costil, âgé de 35 ans, qui ne devrait probablement pas être conservé par le Losc, seulement six mois après sa venue, et qui a évolué sur le banc durant toute la seconde partie de saison, regardant depuis son siège les arrêts de Lucas Chevalier. Sinon Maxime Dupé qui, à 30 ans, sera également libre de tout contrat le 30 juin prochain. Il a disputé les 38 rencontres de championnat avec Toulouse lors de l’exercice 2022-2023.

Deux anciens de la Ligue 1 pourraient susciter l’intérêt de l’OM

Un portier disposant d’une grande expérience, et ayant déjà évolué à l’étranger pourrait être un avantage. Guillermo Ochoa, qui a quitté la Ligue 1 après trois très bonnes saisons à l’AC Ajaccio, a l’habitude de jouer des matchs sous pression. L’ancien du Club América n’est pas le seul gardien libre à bien connaître l’élite du football français. En effet, Ciprian Tatarusanu apparaît également comme un profil qui pourrait plaire aux dirigeants marseillais, lui qui était la doublure de Mike Maignan, et qui a joué 16 rencontres de Série A cette saison, lorsque l’international français était blessé. Gardien remplaçant est une fonction que connaît très bien celui qui est passé, entre autres, par le FC Nantes et l’OL.

Trois gardiens de Ligue 2 en fin de contrat

Et si l’OM trouvait son bonheur non pas à l’étranger, ou encore en Ligue 1, mais bel et bien dans l’antichambre du football français, la Ligue 2. Le rôle de gardien numéro deux est assez particulier, puisqu’il suppose d’être satisfait de sa condition de remplaçant. Ceux qui pourraient se satisfaire d’être doublure sont donc des portiers qui n’ont jamais ou très peu joué au très haut niveau. C’est le cas de trois gardiens libres le 30 juin prochain : Lionel Mpasi-Nzau, qui sort d’une saison contrastée, et dont le club, Rodez, est actuellement en attente d’une décision de la LFP pour rejouer ou non le match face à Bordeaux déterminant pour le maintien du club. Les décideurs olympiens pourraient aussi se tourner vers Florian Escales, portier d’Annecy, qui attend également le verdict de la Ligue. A moins de regarder vers Nicolas Lemaître, qui a disputé 34 matchs avec Quevilly Rouen, pour 14 clean sheets.