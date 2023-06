OM: 6 attaquants libres dans 2 jours pour renforcer le 4-4-2

Marcelino va devoir renforcer son attaque pour imposer son système préférentiel avec l’Olympique de Marseille.

A nouvel entraîneur, nouveau système de jeu pour l’Olympique de Marseille de Marcelino ; le technicien espagnol privilégiant comme choix premier un jeu en 4-4-2. Cela suppose plus d’attaquants axiaux que sous son prédécesseur Igor Tudor, plus adepte du style à une seule pointe, un rôle le plus souvent dévolu à Alexis Sanchez. Comme le poste est le plus cher sur le mercato, peut-être les renforts peuvent-ils venir du marché de ceux qui seront bientôt libres. Bientôt, c’est-à-dire ce samedi, au 1er juillet qui ouvre officiellement la saison 2023-2024.

Marcus Thuram ou Roberto Firmino, les intouchables

Il s’en trouve plusieurs des profils de différents calibres. Certains, même s’ils feraient le bonheur du club, sont intouchables. En premier chef, le Brésilien Roberto Firmino, sans bien sûr évoquer Marcus Thuram, proche de s’engager avec l’Inter Milan. D’autres sont plus compliqués à viser, comme le courtisé de l’OM et d’autres, Wilfried Zaha, de Crystal Palace. S’il a plus le profil d’un ailier, il est surtout plus proche de rester en Premier League, aux dernières rumeurs de la presse anglaise.

Des Lyonnais plus ou moins anciens, pour renforcer l’attaque marseillaise

Restent d’autres noms à la fraîcheur sportive plus ou moins discutable. Comme par exemple l’ancien Lyonnais, Mariano Diaz. Il n’est resté qu’une seule saison au club des Gones, mais il a cartonné en inscrivant quasiment un but tous les deux matchs. Son problème est qu’il a tenu d’ailleurs à suivre jusqu’au bout du bout son (juteux) contrat avec le Real Madrid qui l’a formé, quitte à cirer souvent le banc de touche. D’un ex-de l’OL à un autre en passe de le devenir, Moussa Dembélé a été associé les dernières semaines à Marseille, comme une piste envisageable. Il a l’avantage de parfaitement connaître le championnat de France et mesurer l’impact du Vélodrome sur les joueurs.

Alfredo Morelos un nouveau souvent associé aux mercato de l’OM

Avant la France, Moussa Dembélé a joué en Ecosse où évolue présentement le Colombien, Alfredo Morelos. Voilà un nom inconnu du public français, qui a pourtant souvent été associé ces dernières saisons (par la presse britannique essentiellement), à l’Olympique de Marseille, voire au Losc en certaines occasions. Cette fois, il va bien quitte les Rangers. Enfin la piste italienne, Stephan El Shaarawy. Lui n’a pas laissé que de bons souvenirs à l’AS Monaco qu’il a défendu une saison, en 2015-16. Mais après un exil doré en Chine, il est revenu aux source de l’AS Rome, en 2021 et sort d’une saison probante avec le club de la Louve. Lequel aimerait d’ailleurs le prolonger.