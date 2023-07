OM: 5 latéraux désormais sans contrat pour renforcer l’OM

L’OM de Marcelino va devoir recruter des latéraux.

C’est un poste en manque de prétendants, du côté de l’Olympique de Marseille, avec les prêts sans suite de Nuno Tavares (Arsenal) et d’Issa Kaboré (Manchester City) et le départ qui semble se dessiner de Sead Kolasinac. Certes, dans le 4-4-2 préférentiel de Marcelino les latéraux ne devraient pas camper le même rôle de pistons que sous Igor Tudor. Cela n’empêche que l’OM est en mal de défenseurs sur les deux côtés, il va devoir en trouver en tant que titulaires et d’autres pour jouer les doublures.

L’OM doit se renforcer au poste de latéral

Sur le marché des joueurs désormais contractuellement libres depuis ce 1er juillet, il y a de tous les profils, de toutes expériences et des affinités plus ou moins fortes avec le championnat de France. La piste la plus premium, mais aussi la moins réalisable est celle qui mène à l’ancien joueur du Barça, Jordi Alba. Financièrement, c’est sûrement très cher mais le joueur, quoique vieillissant, a un sacré pédigrée.

Des noms ronflants et des ex de la Ligue 1

Pas mal aussi le CV de Daley Blind. 33 ans, certes, mais des expériences avec Manchester United, l’Ajax ou dernièrement le Bayern Munich. Et plus de 100 capes chez les Oranjes au compteur. Plus envisageables sont les trois autres noms qui retiennent l’attention. D’abord l’international nigérian, Ola Aina, formé chez les Blues de Chelsea. Mais après avoir défendu le Torino et Fulham en prêt, il envisagerait plutôt un retour en Premier League. Peut-être alors les deux anciens de la Ligue 1 que sont Kevin Malcuit et Dalbert. Le premier a fait ses gammes à Monaco, avant l’AS Saint-Etienne, le Losc puis la Napoli en Serie A. L’autre a évolué à l’OGC Nice puis au Stade Rennais en prêt et vient de terminer son contrat avec l’Inter Milan.