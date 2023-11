OL: Un nouveau sponsor majeur sur le maillot des féminines

L’OL recrute Datasolution pour le maillot des féminines.

L’Olympique lyonnais féminin a annoncé ce lundi la signature d’un partenariat majeur avec Datasolution, entreprise lyonnaise spécialisée dans l’expertise et l’innovation digitale. Datasolution s’affichera sur le haut du dos des maillots des joueuses (mais seulement pour les matchs de championnat), pour les trois prochaines saisons, ainsi que sur la panneautique du stade et sur les réseaux sociaux du club.

Datasolution prend l’espace sur le haut des maillots des filles de l’OL

« Nous sommes ravis d’accueillir Datasolution comme Partenaire Majeur de notre équipe féminine », jubile Cyrille Groll, le directeur du développement commercial du Groupe OL. « Cette nouvelle collaboration avec un partenaire agile et dynamique renforce notre projet de développement du football féminin à l’échelle nationale et internationale. Ensemble, nous débutons une aventure ambitieuse, portée par l’esprit du collectif et de l’innovation. »

« L’OL et Datasolution c’est 10 ans d’histoire », ajoute le président de Datasolution, Jean-Claude Nogues. « Nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape en devenant sponsor sur le maillot de l’équipe féminine. L’équipe Datasolution – OL partage les mêmes valeurs d’excellence, de travail, de persévérance et l’ambition des « Number One » ! »

Un partenariat sur 3 ans avec de la visibilité et des activations communes

En plus de la visibilité, la collaboration prévoit des activations communes aux deux marques, au Groupama Stadium et dans le cadre d’événements OL Business Team.