OL: Nouvelle image de ce que serait le prochain maillot domicile des Gones

Le maillot 2023-2023 domicile d’Adidas pour l’OL se dévoile peu à peu.

Un clin d’oeil au passé le plus glorieux de l’Olympique Lyonnais, que le futur maillot domicile 2023-2024, d’Adidas pour les Gones. Les premiers visuels partagés sur la toile sont ceux d’une tunique, inspirée de la période où Umbro habillait l’OL, au début des années 2000. Revisité plus de vingt après par Adidas, ce maillot devrait logiquement être révélé ,d’ici la fin de l’exercice en cours.

Inspiré du début du siècle le futur maillot 2023-2024 domicile de l’OL

Le fond est blanc, le rouge et le bleu sont les couleurs secondaires, notamment visible en une fine bande verticale, sur la gauche le long de la poitrine et du logo du club. Des touches de doré s’ajoutent sur cette nouvelle version, comme les trois bandes distinctives de l’équipementier, placées le long des épaules. Autre différence remarquable au niveau du col, en V sur la future version et ici en liseré tricolore, bleu, blanc et rouge.

Révélation à l’occasion des matchs contre Monaco ou le Stade de Reims ?

Il n’y a encore rien d’officiel concernant cette future pièce domicile, pour les hommes de Laurent Blanc, mais les meilleurs spécialistes des leaks de maillots confirment sa véracité. L’Olympique Lyonnais recevra pour les deux dernières fois de sa saison, l’AS Monaco, le 21 mai et le Stade de Reims, le 27 en suivant. Peut-on logiquement penser que la révélation sera faite en marge de l’un ou l’autre de ces deux matchs.