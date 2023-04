OL: Le maillot domicile 2023-24 aurait fuité

Ce que devrait être le prochain maillot d’Adidas pour l’OL…

A quelques mois, sinon semaines, de sa révélation officielle, voilà un premier aperçu de ce que sera le maillot domicile 2023-2024, d’Adidas pour l’Olympique Lyonnais. C’est encore sans certitude, mais le visuel partagé sur les réseaux sociaux par la communauté @jerseyreview est notamment repris par le média spécialisé Footy Headlines, qui le présente comme tel.

Un maillot classique mais élégant d’Adidas pour l’OL ?

A savoir un maillot fidèle aux codes couleurs et esthétiques du club des Gones. Le fond est blanc, le rouge et le bleu le secondent plus, une touche de clinquant avec des éléments dorés qui accompagnent le logo de l’équipementier ; celui plaqué sur la poitrine à droite et les trois bandes de la marque, placées le long des épaules, depuis le col jusqu’aux manches.

Rie d’officiel mais de premiers retours positifs

Le col justement est ici en V, aux couleurs tricolores, une fine bande rouge et bleue barre la pièce en longueur sur le côté gauche. Le sponsor Emirates est imprimé en rouge. Rien d’encore officiel donc avec ce maillot mais les premiers retours de ceux qui le jugent, Football Kit Archive, sont plutôt positifs.