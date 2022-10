OL: Les 10 recrues les plus chères au CV de Laurent Blanc

Laurent Blanc est de retour aux affaires avec l’Olympique Lyonnais.

Laurent Blanc retrouve le banc d’un club de foot, en championnat de France de Ligue 1. Le technicien de 56 ans a été officialisé au poste, ce dimanche soir, par l’Olympique Lyonnais qui l’a choisi pour remplacer Peter Bosz, remercié plus tôt, pour manque de résultats. Révélé par les Girondins de Bordeaux, puis stoppé net dans son élan, par son éviction du PSG, « le Président » s’est tenu longtemps à l’écart des pelouses de football. Et par effet de ricochet, de son mercato.

Un nouveau banc et bientôt un nouveau mercato pour Laurent Blanc à l’OL

Aura-t-il les moyens à Lyon, de bouleverser son top 10 des recrues les plus chères ? Ça se pourrait, et peut-être dès cet hiver, par le truchement des manques visibles sur le terrain et de l’argent que doit normalement injecter le futur nouveau propriétaire, John Textor. D’ici là, c’est un classement dominé pour presque intégralité par les transferts noués, le temps de son passage au Paris Saint-Germain.

Gourcuff est le seul qui ne soit pas venu au PSG

En fait, il n’y a que Yohan Gourcuff, quand il a définitivement quitté Milan pour rejoindre les Girondins de Bordeaux, qui ne soit pas du club de la capitale. Edison Cavani est sinon son renfort le plus cher, débarqué du Napoli, au mois de juillet 2013, contre une indemnité de 64,5 millions d’euros. Il faut sinon, une recrue à au moins 9,5 millions d’euros, comme le gardien Kevin Trapp arrivé sous ses ordres en France, pour chambouler le top 10. A Lyon, c’est l’équivalent de la somme versée à la Roma, en 2015, pour enrôler le défenseur Mapou Yanga-Mbiwa. Pas la meilleure prise des Gones…

Les 10 recrues les plus chères au CV de Laurent Blanc

10. Kevin Trapp, de Francfort au Paris SG (2015-16) = 9,5 M€

9. Serge Aurier, du Toulouse FC au Paris SG (2015-16) = 10 M€

8. Yoann Gourcuff, de l’AC Milan aux Girondins de Bordeaux (2009-2010) = 13,5 M€

7. Lucas Digne, de Lille LOSC au Paris SG (2013-14) = 15 M€

6. Layvin Kurzawa, de l’AS Monaco au Paris SG (2015-16) = 25 M€

5. Yohan Cabaye, de Newcastle au Paris SG (2014-15) = 25 M€

4. Marquinhos, de l’AS Rome au Paris SG (2013-14) = 31,5 M€

3. David Luiz, de Chelsea au Paris SG (2014-2015) = 41,5 M€

2. Angel Di María, de Manchester United au Paris SG (2015-16) = 63 M€

1. Edinson Cavani, de Naples au Paris SG (2013-14) = 64,5 M€