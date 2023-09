OL: Les 10 recrues les plus chères au CV de Fabio Grosso

Fabio Grosso a été choisi pour diriger l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce samedi en matinée, l’arrivée sur le banc de l’entraîneur de son ancien joueur, l’Italien Fabio Grosso. A 45 ans, l’ancien latéral succède à Laurent Blanc remercié quelques jours plus tôt. Fabio Grosso a paraphé avec l’OL un contrat de neuf mois, jusqu’au terme de cette saison 2023-2024, avec une option pour une saison de plus, en cas de résultats positifs.

Fabio Grosso nouvel entraîneur de l’OL

En tant que manager, Grosso a dirigé au service du Bari FC, de l’Hellas Vérone, à Brescia, en Suisse à Sion puis avec le Frosinone Calcio avec lequel il est devenu la saison dernière champion d’Italie de deuxième division. Ces clubs à dimension modeste composent son CV sur le marché des transferts. Avec les jeunes de la Juventus en plus, pour ses débuts dans la carrière de coach ; c’est à cette occasion qu’il a obtenu le renfort de Pol Lirola, désormais un joueur de l’Olympique de Marseille, en prêt à Frosinone Calcio.

Lirola dans son top 10 des recrues les plus chères

Au cumul, le top 10 des recrues les plus chères au CV de Fabio Grosso vaut 16,1 millions d’euros, selon les chiffres de Transfermarkt, soit une moyenne à 1,6 M€ par joueur. Avec l’Olympique Lyonnais, et même si le club des Gones est contraint par la Direction nationale de contrôle et de gestion à l’encadrement des indemnités des transferts, il devrait avoir l’occasion de chambouler son palmarès, dès le prochain marché des transferts de l’hiver.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Fabio Grosso

Guido Vadalá (3,50 millions d’euros/prêt payant)

Samuel Di Carmine (2,50 millions d’euros)

Rogério (2,00 millions d’euros)

Cristian Bunino (1,75 millions d’euros)

Francesco Cassata (1,50 millions d’euros)

Claudio Zappa (1,50 millions d’euros)

Nicola Mosti (1,10 millions d’euros)

Giuseppe Caso (1,10 millions d’euros)

Simone Russini (650 000 euros)

Pol Lirola (500 000 euros)