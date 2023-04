OL: Les 10 joueurs les mieux payés de l’OL en 2023

Comme Boateng et Lovren, Corentin Tolisso est le deuxième joueur le mieux payé de l’Olympique Lyonnais.

Voilà maintenant plusieurs saisons que l’OL n’est plus sur le podium. Et pour cause, les Gones sont chaque année un peu plus en difficulté que lors de l’exercice précédent. Donnant ainsi l’impression que l’Olympique Lyonnais rentre dans le rang, et devient un club français comme les autres. Pourtant, les émoluments donnés aux joueurs sont loin d’être ceux d’un club du ventre mou. Le salaire moyen annuel du club rhodanien est de 1,92 million d’euros, selon les chiffres de l’Équipe. Voici les 10 joueurs les mieux payés de l’écurie lyonnaise en 2023.

Alexandre Lacazette, joueur le mieux payé de l’OL

Lors du dernier mercato d’été, l’Olympique Lyonnais a fait revenir de deux ses jeunes formés à la maison : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le premier dispose du plus gros salaire de l’ensemble de l’effectif lyonnais, puisqu’il perçoit 450 000 euros brut mensuels, soit 5,4 millions d’euros par an. De son côté, l’ancien milieu du Bayern Munich qui ne répond pas aux attentes contrairement à Lacazette, touche 400 000 brut chaque mois, ce qui correspond à 4,8 millions d’euros annuel.

Cinq joueurs issus du centre de formation dans le top 10

Cinq des dix joueurs les mieux payés de l’OL sont formés au club rhodanien. Outre Lacazette et Tolisso, Lopes, Aouar et Caqueret ont également des émoluments conséquents. Le salaire n’est pas toujours en adéquation avec le statut, comme le prouve Houssem Aouar, qui n’est pas titulaire. Contrairement à Rayan Cherki, élément incontournable du 11 de Laurent Blanc et qui pourtant ne fait pas partie des 10 joueurs les mieux rémunérés de l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, Cherki, qui a prolongé son contrat en août dernier jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en bonus en fonction du nombre de matchs joués cette saison, est à 210 000 euros mensuels, soit 2,52 millions d’euros l’année. S’il enchaîne encore les titularisations, il sera alors lié jusqu’en 2025 et il touchera, dès la saison prochaine, 300 000 euros tous les mois, donc 3,6 millions d’euros par an.

Les 10 joueurs les mieux payés de l’OL en 2023

10. Moussa Dembélé = 3 M€

9. Nicolas Tagliafico = 3,36 M€

9. Maxence Caqueret = 3,36 M€

5. Thiago Mendes = 3,6 M€

5. Anthony Lopes = 3,6 M€

5. Houssem Aouar = 3,6 M€

2. Corentin Tolisso = 4,8 M€

2. Dejan Lovren = 4,8 M€

2. Jérôme Boateng = 4,8 M€

1. Alexandre Lacazette = 5,4 M€