OL: Le possible et coloré maillot third, réalisé par un street artiste

Original mais plutôt séduisant ce qui pourrait être le futur maillot third de l’OL.

Sa sortie est prévue en décembre, le média FootyHeadlines confirme les informations données au mois de septembre et les visuels qui circulent déjà depuis plusieurs semaines sur les réseau sociaux. L’Olympique Lyonnais et son partenaire technique Adidas devraient dévoiler prochainement un maillot third pour la deuxième moitié de la saison des Gones.

Un maillot third coloré devrait bientôt sortir pour l’OL

Une pièce originale car particulièrement colorée, imaginée par le street artiste Simon Tissier, plus connu dans son domaine sous le pseudo Poter, un spécialiste du graffiti, des formes géométriques et des couleurs vives. Tout ce que justement symbolise ce maillot third estampillé OL. C’est dans la ville des Lumières que Poter a fait école dans l’art.

Une pièce imaginée en collaboration avec l’artiste Poter

Le club lyonnais vend déjà une casquette au style typiquement proche sur la visière, qui semble confirmer l’arrivée prochaine de cette tunique bigarrée. Il y est bien précisé, dans la description qu’elle a été réalisée avec la collaboration de Poter.