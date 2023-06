OL, FCGB, FC Sochaux: Les décisions de la DNCG ce mercredi

Nouvelle journée et nouvelles décisions prises par la DNCG.

C’était une journée très attendue et particulièrement incertaine, pour les clubs invités à présenter leurs comptes devant la DNCG. Elle fut en effet particulière. Bonne pour les Girondins de Bordeaux, en dépit des craintes exprimées avant le grand oral. Le gendarme financier du football français n’a rien trouvé à signaler à leur égard. C’est aussi le cas pour Angers SCO et le Rodez Aveyron Football, dans la même division de la Ligue 2.

Ça passe pour les Girondins, le SCO et le RAF. Ça coince pour l’OL

En revanche, tout ne s’est pas aussi bien passé pour l’Olympique Lyonnais, contre lequel la Direction nationale de contrôle et de gestion a ordonné un « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires de la part du club ». Ça n’a rien de rassurant, mais ça n’a présentement rien de (trop) inquiétant non plus, si John Textor, le nouveau patron du club fournit les garanties demandées en temps voulu. On ignore de quel temps il dispose justement.

La DNCG ordonne la relégation en National 1 du FC Sochaux

C’est pire pour le FC Sochaux en Ligue 2, à propos duquel le verdict est sans concession, puisque la DNCG a ordonné la rétrogradation en Championnat National 1 du club doubiste. Quant aux Chamois Niortais, descendus sportivement en National 1, il y a une « prorogation du sursis à statuer ».