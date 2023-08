OL: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Grâce à son centre de formation premium, l’OL aligne l’un des collectifs les plus chers en Ligue 1.

Contraint dans son recrutement par la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), suite à sa décision d’encadrer « la masse salariale et des indemnités de mutations » du club, l’Olympique Lyonnais doit surtout reposer sur l’existant pour bâtir son onze type de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Du potentiel, les Gones en ont qu’ils forment chaque année entre les murs du centre ; l’un des plus performants du pays.

Un 11 type de l’OL valorisé à 174 M€ et le « capi » dans la moyenne

Mais ces talents sont aussi très convoités, si bien que ceux qui font l’effectif d’aujourd’hui, à quelques jours de la rentrée en Ligue 1, ne seront peut-être pas les mêmes au terme du mercato, le 1er septembre prochain. A ce stade, le onze type de l’OL vaut 174 millions d’euros sur le marché des transferts, au cumul de ceux qui le composent. Soit un joueur valorisé à la moyenne de 15 millions d’euros ; ce que vaut plus ou moins le capitaine Alexandre Lacazette.

Un mercato sous contrainte, mais des jeunes pouces à forte valeur marchande

Les plus bankable sont les plus jeunes et convoités Castello Lukeba et Bradley Barcol. Estimés à 35 millions d’euros, c’est plus ou moins la fourchette des offres adressés à l’OL, par des clubs qui les convoitent. Sont également des joueurs à forte plus-value deux autres profils du centre de formation : Maxence Caqueret au milieu de terrain et Rayan Cherki en pointe. Même sans pouvoir recruter ou plus chichement qu’espéré, Lyon aligne un collectif type parmi les plus chers de son championnat. Cela en fera-t-il par ricochet, l’un des plus performants ?…

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 de l’OL sur le mercato ?

– Anthony Lopes = 6 M€

– Clinton Mata = 4 M€

– Dejan Lovren = 2,5 M€

– Castello Lukeba = 35 M€

– Nicolas Tagliafico = 5,5 M€

– Corentin Tolisso = 10 M€

– Maxence Caqueret = 25 M€

– Bradley Barcola = 35 M€

– Rayan Cherki = 30 M€

– Jeffinho = 7 M€

– Alexandre Lacazette = 14 M€

Total = 174 M€