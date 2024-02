OL: Ce que le transfert de Jean Lucas doit rapporter aux Gones

Le transfert de Jean Lucas doit rapporter sa part à l’Olympique Lyonnais.

Un nouveau club pour Jean Lucas. Déjà le sixième en carrière pour le milieu de terrain brésilien de 25 ans, revenu au Brésil, après une parenthèse européenne et même française, à l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, entrecoupée d’un prêt au Stade Brestois. Il s’est engagé cet hiver pour trois ans et demi avec Bahia.

Jean Lucas a achevé sa formation avec l’OL

L’opération serait de 4,5 millions d’euros pour coût de l’indemnité sur son transfert, à payer au FC Santos où il était revenu après son départ de l’AS Monaco. L’opération doit rapporter une part à l’Olympique Lyonnais au bénéfice du mécanisme de solidarité puisqu’il était encore en âge de la formation quand il a fréquenté le club des Gones, entre les mois de juillet 2019 et août 2021.

45 000 € sur le transfert au profit des Gones

Sur un montant à 4,5 millions d’euros, l’OL doit selon nos calculs recevoir 45 000 euros de la part de Santos sur le total qui lui sera versé. Jean Lucas a été à deux doigts de renouer, de loin, avec son ancien club puisque son nom a circulé pour renforcer Botafogo cet hiver, un club également associé à John Textor, le propriétaire de l’équipe rhodanienne.