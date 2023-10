OL: Adidas dévoile une collection vintage inspirée de 1986 et 96

Anciens logos et design pour un retour de l’OL sur la fin du siècle dernier.

Adidas dévoile une collection vintage en partenariat avec l’Olympique Lyonnais, s’inspirant des maillots de 1986 et 1996. Elle célèbre le patrimoine du club et met en avant les designs historiques qui ont marqué l’histoire de l’OL. Les couleurs originelles du club, le rouge et le bleu, sont à l’honneur dans cette collection rétro.

Adidas revisite les classiques de la fin du siècle dernier de l’OL

L’un des éléments phares de cette nouvelle ligne est le retour à l’écusson à double chevron rouge et bleu, qui fut anciennement utilisé par le club. Cet élément vintage est brodé sur la poitrine des maillots, rappelant l’attachement profond du club envers les hommes et les femmes qui ont contribué à son histoire, aux côtés des joueurs et joueuses.

Un maillot vintage inspiré de la saison 1996

La collection adidas Originals se compose de trois pièces majeures : un maillot lifestyle, une veste et un pantalon ornés des trois bandes d’Adidas. Deux autres pièces, un t-shirt et un pull assorti, sont également de la partie et intègrent le fameux symbole au look rétro. Cette collection est une réunion de tous les éléments distinctifs du club de l’Olympique Lyonnais.