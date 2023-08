Neymar devient l’ambassadeur d’une écurie de chevaux de dressage

Neymar est le parrain de l’équipe de dressage du Brésil.

Entre un transfert clinquant et un déménagement de Paris à Riyad, Neymar pousse sa passion pour le sport et son pays natal à un niveau supérieur, en s’associant au groupe portugais Horse Team/Campline Horses, une référence dans le monde de l’équitation reconnue pour son engagement envers le pur-sang lusitanien. Cette collaboration marque un moment historique : pour la première fois, une star mondiale du football soutient le développement de l’équitation à l’échelle mondiale.

Neymar nouveau parrain de l’équipe brésilienne de dressage

Neymar renforce son influence sportive et sociale en devenant le parrain de l’équipe brésilienne de dressage, composée de João Marcari Oliva (et son cheval Escorial) et Renderson Oliveira (sur Fogoso). L’équipe participera aux Jeux panaméricains au Chili en octobre. Premier ambassadeur mondial de Horse Team/Campline Horses, Neymar est récemment passé visiter le centre équestre de Horse Team/Campline Horses à Santo Estevão, au Portugal, lors du tournage d’une campagne publicitaire qui présentera bientôt ce partenariat.

« J’ai toujours eu un intérêt pour les chevaux »

« Je suis ravi de faire partie de la famille Horse Team/Campline Horses, en particulier pour rencontrer João Marcari Oliva et Renderson Oliveira, qui ont beaucoup contribué pour placer le Brésil au sommet de l’équitation, a détaillé Neymar en réaction à cette énième association commerciale. J’ai toujours eu un intérêt pour les chevaux et j’ai hâte d’en apprendre davantage sur ce sport et de célébrer les victoires à venir. Cette collaboration ne concerne pas seulement le sport, mais aussi les valeurs que nous partageons : le travail d’équipe, l’égalité, la protection des animaux et de la nature, ainsi que l’amour pour le Brésil. »

Bientôt la sortie d’une premier spot commercial avec le joueur

Le groupe Horse Team/Campline Horses, propriétaire exclusif des deux pur-sang lusitaniens olympiques (Escorial et Fogoso), ainsi que des centaines de leurs descendants, croit fermement en ce partenariat. NN Consultoria et Neymar Santos, le père du footballeur, assumeront une représentation commerciale exclusive de Horse Team/Campline Horses en Amérique latine.