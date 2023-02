Neymar: Avions, hélico, voitures… La liste folle de ses véhicules personnels

Neymar compte tellement de véhicules en sa possession qu’il pourrait ouvrir une entreprise de transports!

Au cours de sa longue carrière, Neymar a connu trois clubs, Santos, le FC Barcelone, et le Paris Saint Germain. Depuis qu’il a quitté sa terre natale pour évoluer en Europe, il n’est pas rare de voir le natif de Mogi das Cruzes s’envoler direction le Brésil pour passer un moment avec ses proches. L’international auriverde a mis les moyens pour pouvoir voyager à sa guise, aussi bien dans les airs pour changer de pays, que sur terre pour faire de la route. Le numéro 10 parisien dispose de plusieurs voitures ainsi que deux avions et un hélicoptère.

Neymar et ses véhicules : son tout nouveau Falcon 900LX à 40 M$ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Deux avions et un hélicoptère

Depuis quelques mois, Neymar possède un nouveau jet privé. Il s’agit d’un modèle Falcon 900LX de 20 mètres. Il est associé à la société Neymar Sport e Marketing Ltda, qui n’est pas propriétaire mais gère l’exploitation complète. Il peut voler à 8800 km en totale autonomie et vaut aux alentours de 40 millions d’euros. Ce n’est pas le seul avion dont dispose le numéro 10 parisien, puisque depuis août 2015, il a en sa possession un Cessna Citation modèle 680, plus petit que le Falcon, celui-ci lui a coûté 8 millions d’euros. La star brésilienne a également un hélicoptère d’un modèle Airbus H145. Capable de voler plus de trois heures et demi à 240km/h, cet appareil qu’il a fait personnalisé, est estimé à près de 8 millions d’euros.

Un yacht à 7 millions d’euros

En 2012, alors toujours joueur de Santos, le jeune Neymar, âgé de tout juste 20 ans à l’époque, décide de faire une folie et de s’offrir un yacht à 7 millions d’euros. Celui-ci porte le nom de sa mère, Nadine. Il est dispose de quatre suites et de trois étages. Ce n’est pas tout, puisque ce bateau contient également un bar, une salle à manger ainsi qu’une très grande salle de bain.

Neymar, ambassadeur d’E.GO Mobile

Depuis plusieurs mois, le capitaine de la Seleção est l’ambassadeur d’E.GO Mobile, une marque allemande spécialiste des véhicules électriques urbains. En mai dernier, il a participé au lancement de la nouvelle gamme de voitures qui porte le nom d’e.wave X. Elle dispose de quatre places et mesure 3,36 mètres de long. Avant cela, il a été également l’un des joueurs ambassadeurs de Volkswagen. Outre ce véhicule avec lequel il est en partenariat, Neymar est apparu à plusieurs reprises au volant de plusieurs bolides de luxe estampillés Audi et Ferrari. D’ailleurs, il possède notamment le modèle 458 Spider de la marque italienne.

Quelques voitures dans le garage de Neymar

Ferrari 458 Spider : 230 000 €

Audi R8 GT Spyder : 210 000 €

Audi R7 Sportback : 145 000 €

Mercedes AMG GT : 130 000 €

Ferrari GTC4 Lusso : 270 000 €

Ferrari California T : 150 000 €

Porsche Panamera : 110 000 €

e wave X : 25 000 €

Volkswagen Touareg : 85 000 €