Neymar, à bord de son nouveau jet privé à 40 M$ qu’il a personnalisé

Avant de partir au Mondial, Neymar a ajouté un avion à son portefeuille de transports aériens.

Il avait pourtant mis toutes les conditions à son avantage, pour optimiser sa performance et celle de son Brésil, au Mondial 2022 au Qatar. Avant de s’y rendre, Neymar s’est fait plaisir et d’une manière peu banale, aussi bien que couteuse. L’attaquant du PSG s’est en effet « offert » une nouvel avion, personnel et personnalisé, ainsi que l’a rapporté la presse de son pays. Enfin, offert, disons plutôt qu’il en la gestion exclusive.

La société Neymar Sport e Marketing Ltda exploite un nouvel avion

L’appareil est un modèle Falcon 900LX, c’est-à-dire d’une construction française signée de Dassault Aviation. Il mesure un peu plus de vingt mètres, pour quasiment autant d’envergure et peut accueillir jusqu’à quatorze personnes à son bord, ou six en mode couchettes. Cet avion a été construit en 2011 et depuis novembre, il est associé à la société, Neymar Sport e Marketing Ltda. Laquelle n’en serait pas propriétaire, mais elle en a l’exploitation complète.

Personnalisé à la demande de l’attaquant du Paris Saint-Germain

Avant l’attaquant du PSG, c’est une société d’investissement offshore à Hong Kong qui l’avait dans son environnement. Ce Falcon 900LX vaut près de 40 millions d’euros, il peut voler 8 800 km en totale autonomie, à la vitesse maximale de 920 km/h. Il dispose d’une cuisine intégrée, d’une salle-de-bain et de wifi à bord pour tous les convives. Pour la coquetterie et l’ego de son utilisateur, il porte son logo au niveau de la porte d’embarquement, le drapeau du Brésil sur la queue et ses initiales NJR (Neymar Jr) servent à son immatriculation.

Un autre avion et un hélicoptère pour l’international brésilien

Ce nouvel avion n’est pas le seul qu’utilise l’attaquant du Paris Saint-Germain. Depuis 2015, un modèle plus petit, Cessna Citation 680, a la même société Neymar Sport e Marketing Ltda, pour exploitant. Le footballeur de 30 ans compte aussi un hélicoptère, comme autre moyen de transport aérien.