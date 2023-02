Newcastle: Les 10 joueurs les mieux payés chez les Magpies en 2023

Chez les nouveaux riches de la Premier League, les Magpies de Newcastle.

Racheté par le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite (PIF) en octobre 2021, Newcastle revient sur le devant de la scène en Premier League, et est désormais l’une des toutes meilleures équipes du championnat d’Angleterre. Pour cela, les Magpies ont beaucoup investi lors des derniers mercato afin de renforcer leur équipe. Preuve en est, quatre des dix joueurs les mieux payés du club en 2023 ont été recrutés lors des deux derniers mercato.

Bruno Guimarães, joueur le mieux payé de Newcastle en 2023…

Tout en haut du classement des plus gros salaires de Newcastle, figure Bruno Guimarães. Le milieu de terrain, qui a rejoint le club anglais en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 50,1 millions d’euros bonus compris, a été recruté en janvier 2022, lors du premier mercato mené par les nouveaux dirigeants des Magpies. Son salaire est de 7,084 millions d’euros par an. À l’image de Javier Pastore pour le PSG version QSI, l’international auriverde est la première recrue emblématique de Newcastle, sous pavillon saoudien.

À égalité avec Alexander Isak, plus gros transfert de l’histoire du club

Bruno Guimarães se partage le statut du plus gros salaire du club avec Alexander Isak. L’attaquant suédois, arrivé cet été pour 71 millions d’euros et, à ce jour, le plus gros transfert de l’histoire du club du nord-est de l’Angleterre, touche également 7,084 millions d’euros chaque année. À titre de comparaison, avec de tels revenus, Isak et Guimarães ne feraient même pas partie des 10 joueurs les mieux payés de Liverpool. Malgré un budget quasi illimité, les dirigeants ne dépensent pas leur argent n’importe comment. En effet, la masse salariale de Newcastle, dont le ticket d’entrée pour intégrer ce top 10 est à 2,95 millions d’euros annuel, est plutôt bien encadrée.

Les 10 joueurs de Newcastle les mieux payés en 2023

10. Sean Longstaff = 2,950M€

9. Emil Krafth = 3,246 M€

8. Nick Pope = 3,539 M€

7. Joe Willock = 4,721 M€

6. Joelinton = 5,107 M€

5. Sven Botman = 5,515 M€

4. Kieran Trippier = 5,901 M€

3. Matt Targett = 5,901 M€

2. Alexander Isak = 7,084 M€

1. Bruno Guimarães = 7,084 M€