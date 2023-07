Mondial 2023: Salaires de l’équipe de France, que gagnent les Bleues ?

Que gagnent les joueuses de l’équipe de France de football ?

Avec la vague de blessures qui l’a frappée avant le commencement du Mondial 2023, l’équipe de France de football s’est présentée en Australie sans certaines de ses cadres. A tout le moins sans des éléments qui appartiennent aux footballeuses nationales les mieux payés. Au sommet desquelles, la Parisienne Marie-Antoinette Katoto, en délicatesse avec un genou, elle gagne selon les estimations de L’Equipe au printemps dernier, 50 000 euros brut mensuels, hors primes. Sur la fiche de paie, c’est elle la numéro un.

De hauts salaires du foot féminin manquent dans le collectif des Bleues

Sont absentes également sa partenaire au PSG, Griedge Mbock (28 000 € mensuels) et les Lyonnaises Delphine Cascarino (30 000 €/mois) et Amandine Henry (23 000€/mois), cette dernière étant sur le départ de l’OL. Toutes, si elles avaient été opérationnelles, auraient appartenu au classement des plus hauts salaires des joueuses de l’équipe de France qui dispute l’actuelle Coupe du Monde.

Les joueuses du PSG et de l’OL dominent sur les salaires de l’équipe de France

Sans elles, c’est la capitaine Wendie Renard qui domine la hiérarchie. Et globalement les joueuses de l’Olympique Lyonnais avec celle du Paris Saint-Germain. Et entre, la défenseur Eve Perisset, qui a rejoint les Blues de Chelsea l’été dernier, dans la même équipe où évolue la star offensive australienne, Samantha Kerr qui est l’une des footballeuses la mieux payée de la discipline, à plus de 500 000 euros annuels.

Les plus hauts salaires des joueuses de l’équipe de France au Mondial 2023 de football

Wendie Renard (OL) = 40 000 €/mois

Kadidiatou Diani (PSG) = 38 000 €/mois

Amel Majri (OL) = 32 000 €/mois

Grace Geyoro (PSG) = 27 000 €/mois

Eve Perisset (Chelsea) = 25 000 €/mois

Sakina Karchaoui (PSG) = 25 000 €/mois

Eugénie Le Sommer (OL) = 18 000 €/mois