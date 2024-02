Messi reçoit ces Adidas Samba mashup des maillots de sa carrière

Un joli résumé de l’exceptionnelle carrière de Lionel Messi.

Lionel Messi vient de recevoir une paire de chaussures unique en son genre : des Samba d’Adidas personnalisées par le designer Stepkicks et inspirées de tous les maillots qu’il a portés au cours de sa carrière.

De Newell’s Old Boys à l’Inter Miami en passant par le PSG

Baptisées « What The Messi », ces Samba arborent un patchwork coloré reprenant les nuances des différents clubs et sélections nationales pour lesquels Messi a évolué. On retrouve notamment les couleurs du Barça, de l’Argentine, du PSG en blanc et rose à l’extérieur et de Newell’s Old Boys, son premier club professionnel.

Des chaussures truffées de références à Lionel Messi et ses proches

Les chaussures sont entièrement peintes à la main. Des détails spéciaux ont été incorporés pour rendre hommage au joueur légendaire, tels que le numéro dix iconique sur le talon extérieur, son logo sur la languette de la chaussure droite, la Coupe du Monde sur la languette de la chaussure gauche, et les noms de ses enfants gravés sur l’intérieur du talon droit. Les termes « Leo » et « Messi » remplacent même le traditionnel « Samba » le long des trois bandes de la partie médiane de la chaussure.

Une paire remise en mains propres à la star de l’Argentine

Messi lui-même a reçu personnellement ce cadeau unique des mains de Stepkicks, qui confie sur Instagram : « Les rêves deviennent réalité. Je n’aurais jamais imaginé que mon art me donnerait l’opportunité de concevoir et de remettre en personne une paire de mes créations à la GOAT lui-même. Incroyable. »