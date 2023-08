Messi lorgne une nouvelle maison à Miami. Avec un green de golf sur le toit !

Lionel Messi a les yeux tournés vers une nouvelle maison pour séjourner le temps de ses saisons avec l’Inter Miami.

Lionel Messi, la nouvelle star d’Inter Miami, a été aperçu en train de chercher une nouvelle maison avec sa famille à Boca Raton, en Floride, après son transfert historique vers le club américain. Accompagné de sa femme Antonela Roccuzzo et de leur fils aîné Thiago, Lionel Messi a visité une luxueuse propriété à Boca Raton, à une heure au nord de Miami.

Lionle Messi a visité une maison à Boca Raton, en Floride

La maison, d’une superficie de 450 mètres carrés, comprend cinq chambres spacieuses et plusieurs commodités de luxe, dont une piscine climatisée et un putting green de golf sur le toit, rapporte le Daily Mail outre-Manche. La propriété est située à seulement 25 minutes du DRV PNK Stadium, le stade d’Inter Miami à Fort Lauderdale.

Déjà propriétaire d’appartements du côté de Miami

Ce ne serait pas la première propriété de la famille Messi en Floride. Ils en possèdent d’autres, dont un appartement de luxe d’une valeur de 9 millions de dollars qui surplombe la plage de Sunny Isle et la ville de Miami. Cet appartement dans la Porsche Design Tower a été acheté en 2019 et propose des installations exclusives telles qu’un restaurant privé, un salon extérieur face à la mer, un cinéma ainsi que des simulateurs de golf et de course.

Le joueur le mieux payé de l’histoire de la MLS

L’arrivée de Messi à Inter Miami a été célébrée avec faste, et le joueur a déjà impressionné sur le terrain avec deux buts et une passe décisive lors de son deuxième match. Le septuple Ballon d’Or est désormais le capitaine de l’équipe et devrait gagner entre 50 et 60 millions de dollars par saison avec son nouveau contrat de deux ans et demi. Moins, après le paiement des taxes et des cotisations sociales.

Des ex-camarades du Barça l’ont rejoint à l’Inter Miami

Malgré son déménagement aux États-Unis, Messi n’a pas perdu le contact avec ses anciens coéquipiers du FC Barcelone. Outre Luis Suarez avec lequel il rêve d’une dernière danse commune sur les terrains, d’ici à leur retraite respective, Jordi Alba et Sergio Busquets viennent de quitter la Catalogne pour la Floride et la franchise à la propriété de David Beckham.