Messi et son terrain de jeu : le futur stade de l’Inter Miami en images

Le futur écrin de l’Inter Miami de Lionel Messi est espéré pour 2025.

La construction du Miami Freedom Park, le futur écrin de l’Inter Miami du Ballon d’or Lionel Messi, a commencé plus tôt ce mois-ci. Le stade de la franchise MLS, le parc public de 23 hectares et le district d’entertainment de Miami Freedom Park devraient ouvrir en 2025. Le Miami Freedom Park est un projet de développement privé de 53 hectares qui comprendra un nouveau stade de football de 25 000 places, un parc public de 23 hectares, des terrains de soccer et de sports pour la communauté, une gamme complète d’offres d’entertainment et commerciales, notamment des bureaux, un hôtel, des boutiques, des restaurants et d’autres expériences et attractions.

L’Inter Miami va construire un stade de 25 000 places

« Avec l’Inter Miami, ma famille s’est efforcée de construire quelque chose de vraiment transformateur. En seulement quatre ans, nous avons changé la perception du soccer américain dans le monde entier. Alors que nous commençons la construction de Miami Freedom Park, la même vision nous guide », a déclaré Jorge Mas, directeur général du club aux maillots roses. « En créant un espace multifacette, nous allons fixer un nouveau standard pour ce que peuvent être les complexes sportifs. Nous sommes impatients de proposer une destination food et entertainment pour les familles à profiter toute l’année. Je suis impatient d’accueillir nos fans dans notre stade ultramoderne et d’entendre les chants lorsque Messi et vos joueurs d’Inter Miami fouleront la pelouse pour la première fois en 2025. »

Les équipes et les machines lourdes sont déjà sur place et effectuent des travaux de terrassement et de site qui se dérouleront sur les 53 hectares en même temps que la construction verticale. Ce projet en plusieurs phases verra le stade, le parc public, l’entertainment, l’hospitality, le retail et les nouvelles infrastructures qui constituent la première phase de Miami Freedom Park, progresser rapidement. Le bail de Miami Freedom Park et le plan de réaménagement du former Melreese Country Club ont été approuvés par les électeurs et la commission de la ville de Miami.

Un effort soutenu par la présence de Lionel Messi dans l’équipe

Des efforts de leasing et de partenariat commercial sont en cours pour attirer des partenaires, des locataires et des détaillants de premier plan, y compris des marques et des entreprises établies et émergentes qui enrichiront cette nouvelle destination iconique pour Miami. Plus tôt cette année, la direction d’Inter Miami CF a fait appel à Devon McCorkle, un spécialiste de l’immobilier sportif et des mégaprojets, pour diriger les travaux du Miami Freedom Park. Devon a réuni une équipe de designers, d’ingénieurs, de chefs de projet et de constructeurs pour faire du Miami Freedom Park une réalité.

« Le niveau d’attention et l’afflux de demandes que nous recevons sont incroyables, un témoignage de l’impact positif de Lionel Messi sur l’Inter Miami CF et la ville de Miami », a déclaré Devon McCorkle, président de Miami Freedom Park. « Tout le monde veut faire partie de ce que nous créons, un nouveau district d’entertainment qui sera la pièce maîtresse des activités et des expériences familiales à Miami. Nous sommes en discussion avec des sponsors de stade, des marques hôtelières, des grands opérateurs d’attractions, des groupes de restaurants, des institutions culturelles et de nombreux autres partenaires potentiels. Nous leur offrirons une maison incroyable à Miami Freedom Park. »

L’équipe de Miami Freedom Park comprend le cabinet d’architecture de Miami Arquitectonica, le cabinet de design d’arènes et de stades Manica et les chefs de projet de grands projets de stade CAA Icon. Selon les projections récentes, l’Inter Miami devrait tripler ses revenus en 2024, principalement par le fait de la présence du champion du monde et Ballon d’or, Lionel Messi.