Lionel Messi triple les revenus de l’Inter Miami

Les bienfaits de Lionel Messi sur la valorisation de l’Inter Miami.

L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami a eu un impact considérable sur les finances du club. Selon le directeur commercial Xavier Asensi, le club prévoit d’enregistrer des revenus de 200 millions de dollars en 2024, soit plus de trois fois l’objectif initial. Ce chiffre serait le plus élevé de l’histoire de la MLS et placerait l’Inter Miami parmi les clubs les plus riches du monde. En 2021-22, seuls 33 clubs dans le monde ont enregistré des revenus supérieurs à 200 millions de dollars (185 M€).

Grâce à Lionel Messi, l’Inter Miami va dépasse les 200 M$ de CA

La hausse des revenus est due à une combinaison de facteurs, notamment la vente de billets, les partenariats commerciaux et la valorisation du club. L’Inter Miami a misé sur les partenariats commerciaux en incluant des clauses dans les contrats qui augmentent les paiements au club si un joueur de la stature de Messi signe. Ces clauses ont été payantes, car le club a signé un certain nombre de partenariats importants depuis l’arrivée de Messi.

Bientôt le club le plus riche de la Major League Soccer ?

Le club a également profité de la hausse de la valeur de l’équipe. Le média Sportico a estimé que la valeur de l’Inter Miami était de 585 millions de dollars en 2022. Jorge Mas, le propriétaire du club, a déclaré que la valeur pourrait atteindre 1,3 à 1,5 milliard de dollars l’année prochaine. L’arrivée de Messi a été un coup de maître pour l’Inter Miami. Le club a non seulement revalorisé son image, mais il a également généré des revenus importants. En 2024, l’Inter Miami pourrait devenir le club le plus riche de la MLS