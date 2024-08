Mbappé devant Benzema et Pogba, les 10 footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le seuil minimal approche désormais les 100 millions d’abonnés. C’est la norme dont il faut s’affranchir pour espérer entrer dans le top 10 des footballeurs les plus suivis dans le monde, au cumul des abonnés sur tous les grands réseaux sociaux. Football Benchmark les a classifié et le dernier est un vétéran de 40 ans, qu’Andres Iniesta, à 99,2 millions de followers.

A propos d’âge, la particularité de ce palmarès est qu’ils sont tous des trentenaires souvent « bien tassés ». Tous, à l’exception notable de Kylian Mbappé qui, depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, le club le plus titré et le plus suivi dans le monde, a significativement gonflé ses communautés. Il pointe désormais derrière les trois gros noms du football sur les deux premières décennies de ce siècle : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar.

Mais Kylian Mbappé a par contre croqué celui qui l’a précédé, chez les Bleus ou les Blancs du Real Madrid, Karim Benzema. Si la marge est encore grande avec le trio de tête, Mbappé peut envisager les rattraper tôt ou tard. Déjà, il a gagné autant d’abonnés que Neymar, sur l’année entre la fin juillet 2023 et 2024.

Un autre international français pointe dans ce top 10 en la personne de Paul Pogba. Lequel traverse une période particulièrement compliqué entre des affaires extra-sportive et une suspension pour dopage. Mis à l’écart pour quatre ans, le joueur entend contester la sanction et il espère toujours retrouver les pelouses de football. Son dernier match remonte au début du mois de septembre 2023.

The 🔟 most followed football players across all social media platforms combined 📱.

Cristiano Ronaldo is the most followed person in the World at 926.6 million followers, putting him on course to be the first person ever to hit 1 billion followers 📈👀.#ronaldo #football pic.twitter.com/EpK5r06BHm

— Football Benchmark (@Football_BM) August 5, 2024